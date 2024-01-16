США не будуть тиснути на Україну? Задоволений Єрмак розповів про зустріч з Салліваном

Голова ОП постійно перебуває на зв'язку з радником президента США

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустріч з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та реалізацію української "Формули миру".

Про це голова ОП повідомив у себе в Telegram. Єрмак назвав Саллівана великим другом України.

"За цей час (Салліван. — Ред.) також став моїм добрим другом. За ці роки роботи ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії", — підкреслив він.

Єрмак також зазначив, що від самого початку широкомасштабного вторгнення він знаходиться з Салліваном на зв‘язку 24/7. За словами голови ОП, радник американського президента завжди включений в процес.

"А скільки знищеної російської бронетехніки стоїть в полях завдяки зброї, про яку вдалося швидко домовитися. І буде ще… Вдячний Джейку за його професійність, наше щире відкрите спілкування і його роботу для допомоги нашій державі", — написав Єрмак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за інформацією колумніста Bloomberg Андреаса Клута, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, куди прибув президент України Володимир Зеленський, радник національної безпеки США Джейк Салліван передасть йому послання від президента США Джо Байдена. За його словами, Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби із російськими окупантами: із нападу на оборону.