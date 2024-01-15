Ветеранська спільнота України закликає Конгрес США не зволікати з фінансовою підтримкою у боротьбі з Росією

Ветерани російсько-української війни звернулись до членів Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням пришвидшити надання Україні фінансової допомоги. Представники громадських організацій та спілок звертають увагу конгресменів на посилення ракетних ударів ворога по цивільним об’єктам і необхідність зміцнення обороноздатності країни.

Ініціатором звернення виступив молодший сержант ЗСУ у відставці та голова Українського об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко, а серед підписантів — ГО "Жіночий ветеранський рух", ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО", Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій (СУВІАТО), ГО "Захисник країни" та інші.

"Сполучені Штати Америки з перших днів війни підтримують Україну та надають зброю і техніку на мільярди доларів. Ми, ветерани російсько-української війни, цінуємо кожен прояв підтримки американського народу і тверду позицію на право кожної нації захищати свій суверенітет і шлях розвитку. У цей визначний момент, коли ситуація на полі бою вирішується технічною спроможністю та економічним потенціалом, Україні вкрай необхідна впевненість, що ми можемо покладатися на наших найближчих партнерів. Посилення збройного сектору допоможе зберегти життя українських воїнів, адже ми маємо справу з війною технологій", — йдеться у зверненні.

Підписанти звертають увагу конгресменів, що військово-технічна підтримка України – це прямі інвестиції в розвиток обороноздатності самих Сполучених Штатів Америки та зміцнення їхнього ВВП.

"Більшість коштів, виділених на озброєння для України, залишаються працювати на американську економіку. Їх вкладають у виготовлення снарядів, боєприпасів, техніки, розширення виробничих потужностей, закупівлю матеріалів і логістику доставки. При цьому також створюються додаткові робочі місця. Демонстрація наочної блискучої роботи зброї, що виготовлена в США, призводить до зростання акцій приватних американських компаній, що спеціалізуються на цій галузі. Цьому сприяє також високий світовий попит на військову техніку і конкуренція виробників за результативність", — наголошують ветерани.

За словами Юрія Гудименка, допомога від США має не лише важливе воєнно-стратегічне значення, а й сприятиме стабільності та економічній витривалості України.

"Ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Кожного дня українці кров’ю виборюють право на майбутнє не тільки своєї країни, але і цивілізованого світу. Кожного дня ми ховаємо своїх побратимів через недостатню кількість боєприпасів і військової техніки. Мільйони наших рідних вимушено обирають шлях біженців. Але ми стоятимемо до кінця – це наш вибір! Від вашого подальшого кроку залежить, чи будуть наші жертви марними", — наголошують підписанти звернення до Конгресу США.