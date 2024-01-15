Ветеранское сообщество Украины призывает Конгресс США не медлить с финансовой поддержкой в борьбе с Россией

Ветераны российско-украинской войны обратились к членам Конгресса Соединенных Штатов Америки с просьбой ускорить предоставление Украине финансовой помощи. Представители общественных организаций и союзов обращают внимание конгрессменов на усиление ракетных ударов врага по гражданским объектам и необходимость укрепления обороноспособности страны.

Инициатором обращения выступил младший сержант ВСУ в отставке и глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко, а среди подписантов — ОО "Женское ветеранское движение", ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО", Союз Участников, Ветеранов, Инвалидов АТО и боевых действий (СУВИАТО), ОО "Защитник страны" и другие.

"Соединенные Штаты Америки с первых дней войны поддерживают Украину и предоставляют оружие и технику на миллиарды долларов. Мы, ветераны российско-украинской войны, ценим каждое проявление поддержки американского народа и твердую позицию на право каждой нации защищать свой суверенитет и путь развития. В этот выдающийся момент, когда ситуация на поле боя решается технической состоятельностью и экономическим потенциалом, Украине крайне необходима уверенность, что мы можем полагаться на наших ближайших партнеров. Усиление вооруженного сектора поможет сохранить жизнь украинских воинов, ведь мы имеем дело с войной технологий", — говорится в обращении.

Подписанты обращают внимание конгрессменов на то, что военно-техническая поддержка Украины – это прямые инвестиции в развитие обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки и укрепление их ВВП.

"Большинство средств, выделенных на вооружение для Украины, остаются работать на американскую экономику. Их вкладывают в изготовление снарядов, боеприпасов, техники, расширение производственных мощностей, закупку материалов и логистику доставки. При этом также создаются дополнительные рабочие места. Демонстрация наглядной блистательной работы оружия, изготовленного в США, приводит к росту акций специализирующихся на этой отрасли частных американских компаний. Этому способствует также высокий мировой спрос на военную технику и конкуренция производителей за результативность", — подчеркивают ветераны.

По словам Юрия Гудыменко, помощь от США имеет не только важное военно-стратегическое значение, но и будет способствовать стабильности и экономической выносливости Украины.

"Ваша поддержка чрезвычайно важна для нас. Каждый день украинцы кровью борются за право на будущее не только своей страны, но и цивилизованного мира. Каждый день мы хороним своих собратьев из-за недостаточного количества боеприпасов и военной техники. Миллионы наших родных вынужденно выбирают путь беженцев. Но мы будем стоять до конца – это наш выбор! От вашего дальнейшего шага зависит, будут ли наши жертвы тщетными", — подчеркивают подписавшие обращение к Конгрессу США.