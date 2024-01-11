Увечері в Донецьку пролунали вибухи: прилетіло по непростому заводу (відео)

В окупованому місті знову неспокійно

Увечері у четвер, 11 січня 2024 року, в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після прильоту на заводі "Топаз" почалася пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Мережі з’явилися відео та фото заводу, на яких видно язики полум’я.

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Поки що жодної офіційної інформації про те, що сталося, немає. Також немає відомостей про роботу протиповітряної системи (ППО) ворога.

У Телеграм-каналі "Типовий Донецьк" повідомили, що на дах одного з будинків у Куйбишевському районі прилетів снаряд. Вибуховою хвилею вибило шибки.

На дах будинку впав снаряд

Під обстріл також потрапила маршрутка №10. Як пишуть місцеві Телеграм-канали, водієві знадобилася медична допомога. Його госпіталізували.

Маршрутка постраждала через вибухи

Зазначимо, що на заводі "Топаз" ще до його захоплення у 2014 році виробляли складні радіотехнічні комплекси та системи. Серед них також були комплекси дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО. Там виготовили для іноземного замовника комплекс "Кольчуга". Це автоматизована станція пасивної радіотехнічної розвідки. Її евакуювали із Донецька за допомогою літаків.

Вибухи у Донецьку 11 січня 2024 року

Але не вдалося забрати з "Топазу" комплекс "Мандат", який був виготовлений на території цього заводу. Його окупанти вивезли із Донецька. Тоді Україну зрадили 50 співробітників цього заводу, які зі своїми сім’ями поїхали до РФ.

Вибухи пролунали на колишньому заводі "Топаз"

За деякими даними, загарбники й зараз використовують цю територію як ремонтну базу для військової техніки. Влітку 2023 року по цьому заводу теж "прилетіло". Ворожа ППО намагалася перехопити повітряні об’єкти, але безуспішно. Пізніше росіяни заявили, що нібито приліт був по цеху, який не працював.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 11 січня 2024 року в кількох російських містах пролунали вибухи. Ворог прозвітував про перехоплення трьох дронів у різних областях.