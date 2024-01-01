Обстріл готелю у Донецьку: окупанти шукають "інформаторів", а у мережі з'явилося відео наслідків

Україна не заявляла про причетність до обстрілу Донецька

Після вибуху в готелі "Донбас палас" у тимчасово захопленому Донецьку ввечері 31 грудня окупанти посилили тиск на українців. Росіяни нібито шукають інформаторів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що окупанти збільшили кількість блокпостів у місті, та посилили патрулювання.

Особливу увагу вони приділяють власникам українських паспортів, які відмовились отримувати російське громадянство. У центрі зазначили, що по факту головною метою театралізованого дійства є не пошуки інформаторів.

Зазначається, що окупанти просто вчергове знайшли привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації. У Центрі національного спротиву наголосили, що кожен причетний до тиску на українців понесе відповідальність за свої злочини проти нашого народу.

Також зазначимо, що у мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, показані наслідки удару по готелю. На кадрах можна побачити пошкоджений фасад будівлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України все більше груп російських спецслужбовців та військових залучені до пошуку українського підпілля. Зокрема, фіксується посилення контрдиверсійного режиму окупантів на Херсонщині.