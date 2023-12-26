Дали довічне: у Донецьку "засудили" чотирьох бійців ЗСУ, названі прізвища

Бійцям ЗСУ "засудили" за двома статтями

Суд у Донецьку "засудив" чотирьох українських морських піхотинців до довічного терміну. Їх звинуватили у вбивстві 12 людей у Маріуполі.

Про це пишуть РосЗМІ. Там посилаються на прес-службу так званої "прокуратури Донецької Народної Республіки (ДНР)".

За версією звинувачення, четверо військових — 25-річний Євген Якубенко, 28-річний Дмитро Латишев, 25-річний Володимир Кучеренко та 42-річний Сергій Балицький — ніби вбили пострілами з автоматів 12 мирних жителів на території Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча. Ще двоє людей було поранено. Злочин нібито було скоєно на початку березня 2022 року.

Згідно з вироком, це військовослужбовці батареї управління та артилерійської розвідки 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.

Бійцям ЗСУ поставили дві статті — про вбивство та жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території. Суд призначив їм відбування покарання в колонії особливого режиму.

Раніше "Телеграф" писав, що блогер-мільйонник, який втік з України, отримав великий тюремний термін.