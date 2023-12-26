Дали пожизненное: в Донецке "осудили" четверых бойцов ВСУ, названы фамилии

Бойцам ВСУ вменили две статьи

Суд в Донецке "приговорил" четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку. Их обвинили в убийстве 12 человек в Мариуполе.

Об этом пишут росСМИ. Там ссылаются на пресс-службу так называемой "прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР)".

По версии обвинения, четверо военных — 25-летнего Евгения Якубенко, 28-летнего Дмитрия Латышева, 25-летнего Владимира Кучеренко и 42-летнего Сергея Балицкого — якобы убили выстрелами из автоматов 12 мирных жителей на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Еще два человека были ранены. Преступление якобы было совершено в начале марта 2022 года.

Согласно приговору, это — военнослужащие батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Бойцам ВСУ вменили две статьи — об убийстве и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. "Суд" назначил им отбывание наказания в колонии особого режима.

Ранее "Телеграф" писал, что сбежавший из Украины блогер-миллионник получил большой тюремный срок.