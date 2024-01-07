Допоможе захиститись від російських дронів: Японія виділить кошти на закупівлю важливого обладнання для України

Росіянам буде складніше обстрілювати Україну

На тлі відновлення масштабних ракетних та дронових ударів Росії Японія має намір виділити кошти на закупівлю систем виявлення дронів для України.

Як розповіла глава МЗС Японії Йоко Камікава під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою, її країна рішуче засуджує російські обстріли цивільних об’єктів, особливо ті, що були завдані в період новорічних свят.

Вона також висловила співчуття жертвам цих атак, а також повагу до українського народу, які продовжує відображати російський натиск настільки тривалий час. Крім того, за словами Камікави, Токіо продовжуватиме надавати підтримку Україні.

"У рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", — сказала вона.

Міністр також додала, що Токіо також офіційно передасть Україні 5 мобільних трансформаторів та 7 генераторів.

Як повідомлялося раніше, у грудні прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна готова надати додаткову допомогу Україні у розмірі 4,5 млрд доларів.