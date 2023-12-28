"Такого в історії країни не було": український посол розповів, як Японія підтримала Україну

Прості японці приносили свої заощадження до посольства України

Японія, яка виділяє на допомогу Україні значні суми, на початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу країну виявила велику солідарність з українцями. Звичайні громадяни країни стояли в черзі до українського посольства в Токіо, щоб висловити підтримку та допомогти.

"Ми 3 місяці не могли зайти до посольства – натовп стоїть день і ніч. По другому поверху ми були завалені квітами, подарунками. Японці несли нам їжу, вони знали, що ми працюємо тут цілодобово. Тобто дзвінок у двері: ось вам піца, суші, що хочете", — розповів посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, навіть діти несли до українського посольства гроші. Їхній вчинок торкнувся дипломатів до глибини душі.

"Бачите, стоять ці покемончики (на поличці зі скарбничками, – ред.)? Це гроші. Прийшли маленькі дітлахи і принесли гроші. Ми плакали. Я сказав: ми не можемо це чіпати, нехай це стоїть, як у музеї, ми маємо це пам’ятати. А це прийшов японський художник — віддав мільйон ієн і подарував картину", — додав посол.

За словами Корсунського, прості японці приносили свої заощадження до посольства України. Він розповів ще один зворушливий випадок.

"І гроші, гроші, гроші. Ось 10 тисяч ієн з написом "Не здавайтеся Росії". Зупинився трак, що сміття розвозить, зателефонував водій у двері і каже: я віддаю вам 10 тисяч ієн. Це водій траку сміттєвого, тобто небагата людина. І це сума, за яку можна 10 днів обідати", — зазначив дипломат.

Проте таку солідарність з Україною виявили також й чиновники. У дипвідомство приходили висловити свою підтримку губернатори та мери.

"Кого тут тільки не було. Усі губернатори всіх префектур, мери. На другий день тут сидів губернатор Канагави, це найбільша префектура, мер Йокогами, всі члени парламенту, уряду. Я не міг зустрітися з японським міністром до цього, бо це було нереально. Тепер я по 3-4 рази зустрічався. Через 2 тижні після початку війни ввечері в п’ятницю прийшла директор міграційного агентства, і ми три години з нею сиділи та брейнштормили, як приймати українців", — розповідає Корсунський.

На початку повномасштабної війни Японія перші у своїй історії відкрила кордони для біженців. До цього квота для біженців була лише 5 осіб на рік, люди чекали на статус по 8 років.

"Ми розробили програму і вони її у квітні запустили. Приїжджає українець, 2 тижні живе у чотиризірковому готелі. За два тижні йому змінюють в’їзну візу на постійне проживання на рік. З цим постійним проживанням він може працювати, у нього є всі права, у нього є медичне страхування, як у японця. Йому пропонують, куди поїхати, де він хоче жити", — розповів подробиці посол.

Він додав, що вся Японія, кожна префектура, надсилали пропозиції до міграційної служби: у нас є 50 квартир, у нас є 100 квартир. Муніципалітети давали кожному українцю по 100 тисяч єн.

"Такого в історії Японії не було ніколи. Загалом усе, що відбувалося з українцями, вперше. Вперше в історії Японії за 2 700 років іноземний лідер виступив у парламенті, вперше прийняли українців, вперше парламент приймав заяву на підтримку України. Вони ніколи цим не займалися. Коли у Києві бомбили о 5 ранку, у нас уже було 12 годин дня. Мені зателефонували з парламенту і кажуть: приїжджайте, готуватимемо заяву на підтримку України", — каже Корсунський.

Як повідомляв "Телеграф", днями влада Японії офіційно затвердила зміни в правилах оборонного експорту, які дозволять експортувати кілька десятків ракет у ЗРК Patriot до Сполучених Штатів Америки. Це дозволить Вашингтону більше допомагати Україні засобами протиповітряної оборони.