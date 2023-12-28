"Такого в истории страны не было": украинский посол рассказал, как Япония поддержала Украину

Простые японцы приносили свои сбережения в посольство Украины

Япония, которая выделяет на помощь Украине значительные суммы, в начале полномасштабного на падения России на нашу страну проявила большую солидарность с украинцами. Обычные граждане страны стояли в очереди в украинское посольство в Токио, чтобы выразить поддержку и помочь.

"Мы 3 месяца не могли зайти в посольство – толпа стоит день и ночь. По второму этажу мы были завалены цветами, подарками. Японцы несли нам еду, они знали, что мы работаем здесь круглосуточно. То есть звонок в дверь: вот вам пицца, суши, что хотите", — рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью "Украинской правде".

По его словам, даже дети несли в украинское посольство деньги. Их поступок тронул дипломатов до глубины души.

"Видите, стоят эти покемончики (на полочке с копилками, – ред.)? Это деньги. Пришли маленькие детишки и принесли деньги. Мы плакали. Я сказал: мы не можем это трогать, пусть это стоит, как в музее, мы должны это помнить. А это пришел японский художник – отдал миллион иен и подарил картину", — добавил посол.

По словам Корсунского простые японцы приносили свои сбережения в посольство Украины. Он рассказал еще один трогательный случай.

"И деньги, деньги, деньги. Вот 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России". Остановился трак, мусор развозит, позвонил водитель в дверь и говорит: я отдаю вам 10 тысяч иен. Это водитель трака мусорного, то есть небогатый человек. И это сумма, за которую можно 10 дней обедать", — отметил дипломат.

Однако такую солидарность с Украиной проявили также чиновники. В дипведомство приходили выразить свою поддержку губернаторы и мэры.

"Кого здесь только не было. Все губернаторы всех префектур, мэры. На другой день здесь сидел губернатор Канагавы, это самая большая префектура, мэр Йокогамы, все члены парламента, правительства. Я не мог встретиться с японским министром до этого, потому что это было нереально. Теперь я по 3-4 раза встречался. Через 2 недели после начала войны вечером в пятницу пришла директор миграционного агентства, и мы три часа с ней сидели и брейнштормили, как принимать украинцев", — рассказывает Корсунский.

В начале полномасштабной войны Япония первые в своей истории открыла границы для беженцев. До этого квота для беженцев была всего 5 человек в год, люди ждали статуса по 8 лет.

"Мы разработали программу и они ее в апреле запустили. Приезжает украинец, 2 недели живет в четырехзвездочном отеле. За две недели ему меняют въездную визу на постоянное проживание в год. С этим постоянным проживанием он может работать, у него есть все права, у него есть медицинская страховка, как у японца. Ему предлагают, куда поехать, где он хочет жить", — рассказал подробности посол.

Он добавил, что вся Япония, каждая префектура, отправляли предложения в миграционную службу: у нас есть 50 квартир, у нас есть 100 квартир. Муниципалитеты давали каждому украинцу по 100 тысяч иен.

"Такого в истории Японии не было никогда. Вообще, все, что происходило с украинцами, впервые. Впервые в истории Японии за 2 700 лет иностранный лидер выступил в парламенте, впервые приняли украинцев, впервые парламент принимал заявление в поддержку Украины. Они никогда этим не занимались. Когда в Киеве бомбили в 5 утра, у нас уже было 12 часов дня. Мне позвонили из парламента и говорят: приезжайте, будем готовить заявление в поддержку Украины", — говорит Корсунский.

Как сообщал "Телеграф", на днях власти Японии официально утвердили изменения в правилах оборонного экспорта, которые позволят экспортировать несколько десятков ракет в ЗРК Patriot в Соединенные Штаты Америки. Это даст возможность Вашингтону больше помогать Украине средствами противовоздушной обороны.