Чекали зовсім іншого: психолог пояснив, чому новорічне звернення Зеленського "не зайшло" українцям

Люди не почули того, про що справді варто було б говорити

Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського цього року не справило враження на українців, на відміну від торішнього. Він не сказав того, чого від нього чекали люди.

"Лунав позаторішній меседж: "ми вистояли". Це правда, ми вистояли. Але ми вже пережили це усвідомлення, тепер нам набагато важливіше знати, на якому світі ми зараз і що нас чекає попереду. Протягом усього минулого року нас супроводжували розчарування. Ми були розчаровані тим, що перегріті очікування від контрнаступу не справдилися, ми були розбиті трагедією на Каховському водосховищі, спантеличені відсутністю реакції світової спільноти на нескінченні терористичні акти РФ проти нас. Насамкінець, ми були розчаровані метаморфозами, які відбуваються з нашою державою в світлі мобілізаційних процесів", — сказав "Телеграфу" політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

Він додав, що люди відчувають обмеженість власних прав та можливостей при божевільних масштабів корупції та вседозволеності людей у владі. Саме це, за словами психолога, справді хвилює українців, і про це вони хочуть розмовляти із президентом.

"Люди не чекають, що їм скажуть: "мобілізації не буде". У суспільстві є запит на відкритість у раціональність. Зверніть увагу на фактично рекламні оголошення деяких бригад, які самотужки набирають людей. Там чітко сказано, куди ти потрапиш, чим будеш займатися і що тобі для цього дадуть. У цих бригадах нема проблем з людьми, до них стоять черги, адже людина точно знає, на що вона підписується", — констатував Кім.

Він наголосив, що саме такий підхід до мобілізації має бути на державному рівні. У своєму зверненні Володимиру Зеленському слід було дати українцям розуміння того, що влада має концепцію змін у цих процесах, що над цим працюють і надалі буде краще. Проте президент цього не зробив.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Справжнього Зеленського ми бачили лише раз: психолог розповів про зміни президента за останні 5 років

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна змушена йти на вкрай непопулярні заходи щодо посилення мобілізації – зокрема, на зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та зменшення підстав для звільнення від військової служби – інших альтернатив наразі немає. Країна має мобілізуватися, і це стосується не лише армії.