"Його параноїдальна ідея": чи збирається Путін йти на переговори, – соціолог

Під кінець 2023 року піднялася нова хвиля заяв та статей щодо необхідності переговорів України з Росією

Розмови про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів, — велика дурість. До жодних переговорів глава Кремля не готовий. Він цілком чітко і багато разів повторював, що всі цілі війни зберігаються.

На цьому акцентував увагу російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман. Свої думки щодо цього він висловив в інтерв’ю "Телеграфу".

"А цілі — це знищення України як незалежної держави, а українців як самостійного народу. Це його параноїдальна, надцінна ідея, і від неї відмовитися Путін не може просто фізично.", — Додав він.

Нагадаємо, що під кінець 2023 року піднялася нова хвиля заяв та статей про необхідність переговорів України з Росією. Про це говорив перший заступник помічника президента США з питань національної безпеки Джонатан Файнер. Він висловив сподівання, що Україна 2024-го отримає сильну позицію для початку таких переговорів. Про це сказав і глава МЗС РФ Сергій Лавров. Демонструючи своєю заявою, нібито готовності Москви та неготовність Києва до укладання певних угод. На необхідності шукати політико-дипломатичне врегулювання наголосив і італійський міністр оборони Гвідо Крозетто.

Тим часом, протягом останнього тижня Росія здійснила дві масштабні атаки на Україну. Через кордон летіли сотні дронів та крилатих ракет.

На думку голови Європейської ради Шарля Мішеля, цей ракетний обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Кремля у будь-яких мирних переговорах.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" " Путін робить із себе пацана з серіалу, але він — нудний старий: російський соціолог "

Раніше "Телеграф" повідомив, що секретар РНБОУ Олексій Данилов теж прокоментував інформацію, що поширилася, про мирні переговори з РФ.