Данілов розповів, до яких перемовин насправді прагне РФ: мають лише одну умову

Україна собі цього дозволити не може

Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий до мирних переговорів не містять справжнього підґрунтя. А висловлюючи натяки на перемовини та підкріплюючи це фейками, Кремль прагне знизити підтримку України.

Таку думку висловив в інтервʼю виданню "Голос Америки" секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він зауважив, що Україна чітко визначені пункти для припинення війни, які окреслені у Формулі миру президента Володимира Зеленського.

"Ні до яких перемовин Путін не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни", — зазначив Данілов.

З цією ж метою Росія запускає фейки про нібито готовність до перемовин. Проте позиція України досить чітка та викладена у 10 пунктах Формули миру.

"Читайте уважно, там все написано. Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги", — сказав секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" писав, що для написання статті в The New York Times про начебто готовність Росії до миру РФ залучила завербованих американських журналістів. Їх співпраця з російськими спецслужбами почалася за часів їхньої роботи у РФ.