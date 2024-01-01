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ЗСУ показали, як мобільні вогневі групи збивали "шахеди" під час останнього великого нальоту

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Знищення ворожих дронів Новина оновлена 01 січня 2024, 19:27
Знищення ворожих дронів. Фото Скріншот відео

Підрозділи демонструють високу ефективність

У Північній операційній зоні під час останнього масованого нальоту дронів-камікадзе типу "Shahed" мобільні вогневі групи "приземлили" чотири ворожі безпілотники. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Наєв.

У своєму Телеграм-каналі він написав, що мобільні вогневі групи щодня демонструють свою ефективність. Наєв також перерахував, яке озброєння використовують захисники неба для боротьби з ворожими дронами.

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"Озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими комплексами, переносними зенітно-ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілковою зброєю, вони безжалісно нищать ударні БпЛА противника. Зокрема, під час останнього удару у Північній операційній зоні ними було знищено 4 (чотири) дрони-камікадзе типу "Shahed", ― написав Наєв.

Ліквідація чотирьох російських "шахедів"

Зазначимо, що мобільні вогневі групи в Україні було створено лише наприкінці 2022 року. Це компактні групи, які можуть складатися з чотирьох людей. Вони займаються розвідкою повітряного простору та знищенням ворожих об’єктів. Серед переваг – швидке розгортання (від 10 хвилин) та зручне переміщення місцевістю.

Повітряна атака на Україну 1 січня

У новорічну ніч Росія атакувала українські міста рекордною кількістю безпілотників типу "Shahed". Усього було випущено 90 дронів-камікадзе, з яких 87 збили захисники неба.

Нагадаємо, що 29 грудня РФ масовано вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. З них лише 158 було випущено вночі та вранці. Проте ворог продовжив терор громадян і пізніше атакувавши північні області.

Раніше "Телеграф" писав, що за 2023 рік Росія випустила Україною понад 5000 ракет і дронів. Деякі крилаті ракети досі залишаються невловимими для ППО.

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#Дрони #Сергій Наєв