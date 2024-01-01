Збивали фактично на осліп: прикордонники показали вдалу роботу по "шахедам" на Одещині

Поки ви спали, вони працювали

Вночі, 1 січня, російські війська знову цинічно обстрілювали територію України ворожими безпілотниками. Нашим прикордонникам вдалось ліквідувати 4 ворожих БпЛА. Всі вони були збиті над Одеською областю.

Про це повідомляє пресслужба МВС України. Як зазначають у відомстві, у новорічну ніч прикордонники знищували ворожі "шахеди" фактично на осліп.

"Чотири ворожих безпілотники приземлили прикордонники Одеського загону, ще один — військовослужбовці Морохорони Держприкордонслужби", — йдеться в повідомленні.

Додамо, за інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки зафіксовано прямі та осколкові влучення у житлові будинки. В одній багатоповерхівці виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували.

Відомо про одного загиблого та восьми постраждалих мешканців. Троє з них поранено, решта отримали допомогу на місці.

Кіпер написав, що частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди.

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Окрім цього, 1 січня у Хмельницькій області внаслідок атаки ворожих БпЛА поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню.