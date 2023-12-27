Росія змінила тактику застосування "Шахедів": чим це небезпечно для українців

Ворожі дрони мають складні траєкторії руху

Російські окупанти змінили тактику використання ударних безпілотників. Тепер їх маршрути намагаються прокладати через житлові квартали.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, пише "Суспільне". Вона висловила думку, що таким чином російська армія намагається вишукувати системи ППО.

"Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога: вони дійсно намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, аби виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, і завдавати максимальної шкоди. Протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували прямування дронів просто серед житлових кварталів. Там, де в принципі не може бути розміщено стаціонарних систем ППО", — пояснила речниця.

Гуменюк зазначила, що уламки збитого дрона часто продовжують палати та під час падіння можуть спровокувати пожежу. Також вони можуть завдавати суттєвих руйнувань, бо військові не завжди знищують у повітрі бойову частину.

Нагадаємо, в ніч на середу, 27 грудня, окупанти атакували Одесу "Шахедами". Внаслідок атаки загинуло дві людини та ще четверо було травмовано. Збитий безпілотник впав на домівки місцевих мешканців та спричинив сильну пожежу.