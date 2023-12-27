Укр

Россия изменила тактику применения "Шахедов": чем это опасно для украинцев

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
БПЛА "Шахед" Новость обновлена 27 декабря 2023, 16:47
БПЛА "Шахед". Фото Минобороны Украины

Вражеские дроны имеют сложные траектории движения

Российские оккупанты изменили тактику использования ударных беспилотников. Теперь их маршруты пытаются прокладывать через жилые кварталы.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет "Общественное". Она выразила мнение, что таким образом российская армия пытается выискивать системы ПВО.

"Мы фиксируем такое изменение тактики врага: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб. В течение этой ночной атаки почти все одесситы фиксировали движение дронов прямо среди жилых кварталов, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", — пояснила спикер.

Гуменюк отметила, что обломки сбитого дрона часто продолжают гореть и во время падения могут спровоцировать пожар. Также они могут наносить существенные разрушения, потому что военные не всегда уничтожают в воздухе боевую часть.

Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, оккупанты атаковали Одессу "Шахедами". В результате атаки погибли два человека и еще четверо были травмированы. Сбитый беспилотник упал на дома местных жителей и вызвал сильный пожар.

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#Война #БПЛА #Наталья Гуменюк #Дроны