Зеленський провів ставку: поспілкувався із Залужним та потролив Чорноморський флот РФ

Український лідер запевнив, що окупантам не буде жодного спокійного місця в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорювалося планування у наступному році та забезпечення наших сил оборони та безпеки. При цьому український лідер не забув підколоти росіян за втрату їхнього ВДК "Новочеркаськ".

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що наступний рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.

"Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, узгодження Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Зараз уже сотні компаній задіяні у ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, що забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контракт і бюджет забезпечуємо", — написав Зеленський.

Також було приділено увагу виробництву всіх видів корисних дронів, зокрема FPV і боєприпасів до них. Зеленський сказав, що Україна має бути спроможною забезпечити всі необхідні потреби у дронах.

Президент під час Ставки подякував Повітряним силам України за успішну операцію з великим десантним кораблем "Новочеркаськ", яка була проведена в ніч на 26 грудня.

"Як завжди, були доповіді Головкому та командуючих напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби. Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією судиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі 26 грудня у Феодосії було завдано удару по ВДК "Новочеркаськ". У Міноборони РФ почали коментувати подію, але не обійшлися без вигадок.