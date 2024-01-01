Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині: є загиблі (фото)

За цим фактом вже порушено кримінальну справу

Вдень 1 січня росіяни знову атакували Україну своїми дронами-камікадзе. На жаль, внаслідок чергового нальоту є загиблі на Сумщині.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Як стало відомо, армія РФ завдала удару по двоповерховому житловому будинку на Шосткинщині. Внаслідок атаки загинули 52-річна жінка та 40-річний чоловік Ще одна жінка отримала поранення.

Зараз на місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, йде ліквідація наслідків обстрілу. За цим фактом було порушено кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Також правоохоронці опублікували фото із місця трагедії.

Нагадаємо, як раніше ми писали, вдень 1 січня росіяни також атакували і Київщину. Вибухи прогриміли у столиці, а перед цим їх ще чули на околицях міста та області. Попередньо повідомлялося також про вдалу роботу ППО. Тривога тривала півтори години.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 1 січня росіяни знищили музей Шухевича і вдарили по альма-матер Бандери.