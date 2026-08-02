Штурмов все больше: где сейчас самая тяжелая ситуация на фронте (карта)

Противник наступает на Донбассе

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Худшая ситуация на фронте для Сил обороны Украины остается вблизи Родинского, Константиновки, вдоль государственной границы Украины и в направлении Славянска и Краматорска. РФ пытается захватить Донецкую область, однако такими темпами на это могут уйти годы.

Об этом сообщает авторитетная аналитическая группа DeepState. По информации источника, Россия имеет незначительные успехи на нескольких направлениях, однако о захвате Донецкой области россиянами пока говорить не приходится.

Худшее положение украинских защитников на Донбассе. По информации Генштаба ВСУ за 2 августа, на Покровском направлении зафиксировано наибольшее число штурмов — Силы обороны остановили 27 атак.

РФ пытается продвинуться в районе Родинского

РФ наступает на Покровском направлении

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак России.

Россия атакует в районе Константиновки

Россия наступает в районе Константиновки

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий, а на Краматорском — 3.

РФ ведет наступление на Славянск и Краматорск

Россия нацелилась на Словянск

Россия хочет захватить Краматорск

В DeepState отметили, что в июле 2026 года враг сумел захватить больше территории, чем смогла освободить Украина. Разница составляет 88 квадратных километров. Этих темпов недостаточно, чтобы РФ могла надеяться на оккупацию Донецкой области в 2027 году. Аналитики отметили, что пока не ясно, будет ли Россия проводить мобилизацию после парламентских выборов. Кроме того, до конца не понятна дальнейшая вовлеченность Северной Кореи в боевых действиях против украинцев.

В DeepState подчеркнули, что роль пехоты за год существенно снизилась. В нынешних условиях можно быть свидетелем, когда два-три экипажа летят по оккупанту одновременно и каждый пытается уничтожить его первым.

Напомним, точной даты окончания войны в Украине не может назвать никто. Однако Искусственный интеллект выделил несколько наиболее вероятных сценариев.