Когда закончится война в Украине: озвучен неутешительный прогноз

Искусственный интеллект не называет конкретных сроков

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Точной даты окончания войны в Украине не может назвать никто. Однако можно выделить несколько наиболее вероятных сценариев.

Об этом сообщает искусственный интеллект ChatGPT в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". По мнению ИИ, до полноценного мира еще очень далеко, хотя перемирие или заморозка конфликта возможны раньше.

ChatGPT отметил, что в Кремле быстрого возобновления полноценных переговоров не ожидают. ИИ считает, что война может перейти в затяжную фазу с периодическими переговорами, локальными перемириями и последующими возобновлениями боевых действий. Когда закончится война сказать невозможно, ведь это зависит от огромного числа факторов: ситуации на фронте, политических решений Украины и России, поддержки союзников, экономического давления и результатов возможных переговоров.

Искусственный интеллект Gemini также не называет точной даты окончания войны. ИИ отмечает, что война переросла в битву на истощение, противостояние экономик, технологий, логистики и человеческих ресурсов. Gemini поддерживает мнение о том, что интенсивность боев на фронте может снизиться, однако это не означает автоматического наступления долгосрочного и справедливого мира. Кроме того, ИИ подчеркнул роль ключевых глобальных игроков (США, ЕС, Китая) в достижении мира.

Искусственный интеллект Claude также затрудняется с конкретикой. По мнению ИИ, слишком много переменных нужно учитывать для достижения мира — от позиции Кремля и хода боевых действий до готовности сторон к компромиссам и роли США.

Ранее сообщалось, что осень 2026 года может стать тем периодом, когда у Украины и России может появиться окно возможностей для переговоров. Однако говорить о скором завершении войны пока преждевременно.