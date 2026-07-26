Коли закінчиться війна в Україні: озвучено невтішний прогноз

Штучний інтелект не називає конкретних термінів

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Точну дату закінчення війни в Україні не може назвати ніхто. Проте можна виділити кілька найімовірніших сценаріїв.

Про це повідомляє штучний інтелект ChatGPT у відповідь на відповідний запит "Телеграфа". На думку ШІ, до повноцінного миру ще дуже далеко, хоча перемир’я чи заморозка конфлікту можливі раніше.

ChatGPT зазначив, що у Кремлі швидкого поновлення повноцінних переговорів не очікують. ШІ вважає, що війна може перейти у затяжну фазу з періодичними переговорами, локальними перемир’ями та подальшими поновленнями бойових дій. Коли закінчиться війна сказати неможливо, адже це залежить від величезної кількості факторів: ситуації на фронті, політичних рішень України та Росії, підтримки союзників, економічного тиску та результатів можливих переговорів.

Штучний інтелект Gemini також не називає точної дати закінчення війни. ШІ зазначає, що війна переросла у битву на виснаження, протистояння економік, технологій, логістики та людських ресурсів. Gemini підтримує думку про те, що інтенсивність боїв на фронті може знизитися, проте це не означає автоматичного настання довгострокового та справедливого миру. Крім того, ШІ наголосив на ролі ключових глобальних гравців (США, ЄС, Китаю) у досягненні миру.

Штучний інтелект Claude також затрудняється з конкретикою. На думку ШІ, надто багато змінних потрібно враховувати для досягнення миру — від позиції Кремля та перебігу бойових дій до готовності сторін до компромісів та ролі США.

Раніше повідомлялося, що осінь 2026 року може стати тим періодом, коли Україна та Росія може мати вікно можливостей для переговорів. Однак говорити про швидке завершення війни поки що передчасно.