Штурмів дедалі більше: де зараз найважча ситуація на фронті (мапа)

Противник наступає на Донбасі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Найгірша ситуація на фронті для Сил оборони України залишається поблизу Родинського, Костянтинівки, вздовж державного кордону України та у напрямку Слов’янська та Краматорська. РФ намагається захопити Донецьку область, проте такими темпами на це можуть піти роки.

Про це повідомляє авторитетна аналітична група DeepState. За інформацією джерела, Росія має незначні успіхи на кількох напрямках, проте про захоплення Донецької області росіянами поки що говорити не доводиться.

Найгірше становище українських захисників на Донбасі. За інформацією Генштабу ЗСУ за 2 серпня, на Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість штурмів – Сили оборони зупинили 27 атак.

РФ намагається просунутися в районі Родинського

РФ наступає на Покровському напрямку

На Костянтинівському напрямі зафіксовано 19 атак Росії.

Росія атакує в районі Костянтинівки

Росія наступає в районі Костянтинівки

На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій, а на Краматорському – 3.

РФ веде наступ на Слов’янськ та Краматорськ

Росія націлилася на Слов’янськ

Росія хоче захопити Краматорськ

У DeepState зазначили, що у липні 2026 року ворог зумів захопити більше території, ніж змогла звільнити Україна. Різниця складає 88 квадратних кілометрів. Цих темпів недостатньо, щоб РФ могла сподіватися на окупацію Донецької області у 2027 році. Аналітики зазначили, що поки не зрозуміло, чи Росія проводитиме мобілізацію після парламентських виборів. Крім того, до кінця не зрозуміла подальша залученість Північної Кореї до бойових дій проти українців.

У DeepState наголосили, що роль піхоти за рік суттєво знизилася. У нинішніх умовах можна бути свідком, коли два-три екіпажі летять за окупантом одночасно і кожен намагається знищити його першим.

Нагадаємо, точну дату закінчення війни в Україні не може назвати ніхто. Проте Штучний інтелект виділив кілька найімовірніших сценаріїв.