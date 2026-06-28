Запорожье атаковали КАБами: в городе пожар, разрушения и раненые (фото)
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Над городом поднимаются клубы дыма
Днем в воскресенье, 28 июня, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, враг ударил по городу КАБами.
Как сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале, что в результате атаки есть пострадавшие, повреждения в городе и пожары.
"Известно о разрушении и пожаре. Остальные последствия атаки устанавливаются", — сказал он.
По словам Федорова, ранение получили трое людей — мужчина, женщина и ребенок.
Также в социальных сетях опубликовали первые кадры после взрывов. На видео можно заметить, как в небо поднимается черный дым над одним из мест.
По словам местных, возгорание произошло на территории частного сектора.
Согласно некоторым кадрам, в жилом многоквартирном доме выбило окна.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 июня Россия атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате происшествия есть пострадавшие, а на некоторых локациях произошли возгорания.