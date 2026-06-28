Запоріжжя атакували КАБами: у місті пожежа, руйнування та поранені (фото)

Над містом піднімаються клуби диму

Вдень у неділю, 28 червня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо, ворог ударив по місту КАБами.

Як повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, внаслідок атаки є постраждалі, пошкодження у місті та пожежі.

"Відомо про руйнування та пожежу. Інші наслідки атаки встановлюються", — сказав він.

За словами Федорова, поранення отримали троє людей — чоловік, жінка та дитина.

Наслідки атаки на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Також у соціальних мережах опублікували перші кадри після вибухів. На відео можна побачити, як у небо піднімається чорний дим над одним із місць.

За словами місцевих, спалах відбувся на території приватного сектору.

Згідно з деякими кадрами, у житловому багатоквартирному будинку вибило вікна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок події є постраждалі, а на деяких локаціях сталися загоряння.