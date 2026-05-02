В Харькове "шахед" залетел в квартиру, а в Херсоне люди погибли в маршрутке. Последствия массированной атаки

Среди пострадавших ребенок

Ночью и с утра в субботу, 2 мая, Россия атаковала Украину беспилотниками. Под ударами находились Одесчина (Измаил), Харьковщина, Херсон, Кривой Рог, где с утра работала ПВО.

Одесская область — удар по портовой инфраструктуре

Как сообщили в ГСЧС, в результате попадания вражеского дрона повреждения получила портовая инфраструктура. Поврежден состав и пристройки, возникли локальные пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Пожар из-за атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: ГСЧС

Харьковщина — среди пострадавших ребенок

В ночь на субботу в квартиру жителя Харькова на 12-м этаже влетел "шахед". К счастью, он не сдетонировал. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дрон влетел прямо в квартиру. Фото: t.me/ihor_terekhov

К счастью, он не сдетонировал. Фото: t.me/ihor_terekhov

Уже утром 2 мая произошло попадание вражеского дрона по автомобилям в Холодногорском районе Харькова. На месте возник пожар.

Кроме того, ночью 2 мая вражеские дроны ударили по частному сектору в с. Васищево Харьковского района. Пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

Частный дом сгорел. Фото ГСЧС

Один из пострадавших домов

Из-за обстрела возник пожар площадью 300 квадратных метров. Горели два частных дома и гараж. Взрывами также повреждены соседние дома и дворовые застройки.

Херсон — россияне ударили по маршрутке, есть погибшие

Около 7 часов утра в субботу, 2 мая, россияне ударили из беспилотника по маршрутке в Днепровском районе Херсона, сообщили в Херсонской ОВА. Два человека, коммунальщик и женщина, погибли на месте.

Россияне ударили по маршрутке с людьми. Фото: t.me/olexandrprokudin

Пострадавшая маршрутка. Фото: t.me/olexandrprokudin

Еще семь человек получили ранения. Четверо среди них – работники коммунальной службы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ночная атака на Украину — статистика Воздушных Сил

В ПС проинформировали, что в ночь на 2 мая (с 18:00 1 мая) Россия атаковала Украину 163 ударными беспилотниками. По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", — добавили в Воздушных Силах.

Статистика атаки 2 мая. Фото: ПС

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 1 мая, Россия ударила беспилотниками по многоэтажкам в Одессе. Пострадали пять человек.