В Харкові "шахед" залетів у квартиру, а у Херсоні люди загинули у маршрутці. Наслідки масованої атаки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Серед постраждалих — дитина
Вночі та зранку у суботу, 2 травня, Росія атакувала Україну безпілотниками. Під ударами знаходилися Одещина (Ізмаїл), Харківщина, Херсон, Кривий Ріг, де зранку працювала ППО.
Одеська область — удар по портовій інфраструктурі
Як повідомили у ДСНС, внаслідок влучання ворожого дрона ушкоджень зазнала портова інфраструктура. Пошкоджено склад та прибудови, виникли локальні пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Харківщина — серед постраждалих дитина
В ніч на суботу у квартиру жителя Харкова на 12-й поверсі влетів "шахед". На щастя, він не здетонував. Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вже зранку 2 травня сталося влучання ворожого дрона по автомобілях у Холодногірському районі Харкова. На місці виникла пожежа.
Крім того, вночі 2 травня ворожі дрони вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Постраждали шестеро людей, серед яких дитина.
Через обстріл виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Горіли два приватні будинки та гараж. Вибухами також пошкоджені сусідні оселі та надвірні забудови.
Херсон — росіяни вдарили по маршрутці, є загиблі
Близько 7 години ранку у суботу, 2 травня, росіяни вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона, повідомили у Херсонській ОВА. Двоє людей, комунальник і жінка, загинули на місці.
Ще семеро людей дістали поранення. Четверо серед них — працівники комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
Нічна атака на Україну — статистика Повітряних Сил
У ПС поінформували, що в ніч на 2 травня (з 18:00 1 травня) Росія атакувала Україну 163 ударними безпілотниками.За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
"Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", — додали у Повітряних Силах.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на п'ятницю, 1 травня, Росія вдарила безпілотниками по багатоповерхівках у Одесі. Постраждали п'ятеро людей.