В Харкові "шахед" залетів у квартиру, а у Херсоні люди загинули у маршрутці. Наслідки масованої атаки

Серед постраждалих — дитина

Вночі та зранку у суботу, 2 травня, Росія атакувала Україну безпілотниками. Під ударами знаходилися Одещина (Ізмаїл), Харківщина, Херсон, Кривий Ріг, де зранку працювала ППО.

Одеська область — удар по портовій інфраструктурі

Як повідомили у ДСНС, внаслідок влучання ворожого дрона ушкоджень зазнала портова інфраструктура. Пошкоджено склад та прибудови, виникли локальні пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Пожежа через атаку. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно загасили полум'я. Фото: ДСНС

Харківщина — серед постраждалих дитина

В ніч на суботу у квартиру жителя Харкова на 12-й поверсі влетів "шахед". На щастя, він не здетонував. Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Дрон влетів просто у квартиру. Фото: t.me/ihor_terekhov

На щастя, він не здетонував. Фото: t.me/ihor_terekhov

Вже зранку 2 травня сталося влучання ворожого дрона по автомобілях у Холодногірському районі Харкова. На місці виникла пожежа.

Крім того, вночі 2 травня ворожі дрони вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Постраждали шестеро людей, серед яких дитина.

Приватний будинок згорів. Фото ДСНС

Один з постраждалих будинків

Через обстріл виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Горіли два приватні будинки та гараж. Вибухами також пошкоджені сусідні оселі та надвірні забудови.

Херсон — росіяни вдарили по маршрутці, є загиблі

Близько 7 години ранку у суботу, 2 травня, росіяни вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона, повідомили у Херсонській ОВА. Двоє людей, комунальник і жінка, загинули на місці.

Росіяни вдарили по маршрутці з людьми. Фото: t.me/olexandrprokudin

Постраждала маршрутка. Фото: t.me/olexandrprokudin

Ще семеро людей дістали поранення. Четверо серед них — працівники комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Нічна атака на Україну — статистика Повітряних Сил

У ПС поінформували, що в ніч на 2 травня (з 18:00 1 травня) Росія атакувала Україну 163 ударними безпілотниками.За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", — додали у Повітряних Силах.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на п'ятницю, 1 травня, Росія вдарила безпілотниками по багатоповерхівках у Одесі. Постраждали п'ятеро людей.