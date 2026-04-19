На фронте погиб украинский боксер

Спортсмен отдал самое ценное, защищая Родину

В воскресенье, 19 апреля, Федерация бокса Украины (ФБУ) сообщила печальную новость. На войне погиб украинский защитник, боксер Евгений Вячеславович Житлухин.

Житлухин был мастером спорта по боксу

Спортсмен погиб при выполнении боевого задания

Героя похоронят в Харькове

Соответствущая публикация пресс-службы ФБУ доступна в telegram. По информации источника, Герой погиб 10 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания.

Евгений был не только сильным спортсменом, но и мужественным человеком, который до последнего оставался преданным своей стране, своим принципам и своим собратьям. Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всему боксерскому сообществу. Светлая память Герою. Вечная слава. ФБУ

Евгений был мастером спорта Украины по боксу. Попрощаются с защитником Украины в понедельник, 20 апреля, в Харькове.

Напомним, в июле 2025 года на войне против российских оккупантов погиб боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, боксер Юрий Егоров. Кроме того, жизнь за Украину отдал известный украинский боксер Виталий Русаль. Он достиг немалых высот в профессиональном боксе, владел второстепенным чемпионским поясом. В 2023 году на фронте погиб украинский судья по боксу международной категории Эльчин Мурадов. Он являлся главным боксерским судьей Киева и сделал очень многое для развития этого вида спорта в Украине.