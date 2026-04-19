На фронті загинув український боксер

Спортсмен віддав найцінніше, захищаючи Батьківщину

У неділю, 19 квітня, Федерація боксу України (ФБУ) повідомила трагічну новину. На війні загинув український захисник, боксер Євген В’ячеславович Житлухін.

Що потрібно знати

Житлухін був майстром спорту з боксу

Спортсмен загинув під час виконання бойового завдання

Героя поховають у Харкові

Відповідна публікація пресслужби ФБУ доступна в telegram. Герой загинув 10 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання.

Євген був не лише сильним спортсменом, а й мужньою людиною, яка до останнього залишалася відданою своїй країні, своїм принципам і своїм побратимам. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і всій боксерській спільноті. Світла пам’ять Герою. Вічна слава. ФБУ

Євген був майстром спорту України з боксу. Попрощаються із захисником України у понеділок, 20 квітня, у Харкові.

Нагадаємо, у липні 2025 року на війні проти російських окупантів загинув боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України боксер Юрій Єгоров. Окрім того, життя за Україну віддав відомий український боксер Віталій Русаль. Він досяг неабияких висот у професійному боксі, володів другорядним чемпіонським поясом. 2023 року на фронті загинув український суддя з боксу міжнародної категорії Ельчин Мурадов. Він був головним боксерським суддею Києва та зробив дуже багато для розвитку цього виду спорту в Україні.