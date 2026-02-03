Десятки населенных пунктов без света. Почему россияне атаковали Виннитчину (карта)

Враг завершил "энергетическое перемирие" ударами по ТЭС и ТЭЦ

В ходе массированной атаки на Украину ночью и ранним утром во вторник, 3 февраля, Россия ударила по Винницкой области. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Что нужно знать:

Из-за атаки на Винницкую область без электроснабжения остались 50 населенных пунктов

Взрывы гремели не только в областном центре, но и в Ладыжине

Там расположена ТЭС, которая поставляет электроэнергию центральным и южным районам Украины

Как сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, по состоянию на утро информация о пострадавших не поступала. Возникли пожары, над ликвидацией которых работают спасатели.

В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов области. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

По данным мониторинговых групп, враг атаковал ракетами несколько объектов в Виннице и области. В частности, били по Ладыжину.

Почему Россия атакует Ладыжин

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области до полномасштабной войны имела 6 энергоблоков (2 блока находится в консервации, 4 – работающих, соответственно мощность станции составляет 1200 МВт). Станция, расположенная на реке Южный Буг, снабжает электроэнергию центральным и южным районами Украины.

ТЭС в Ладыжине

Кроме сожжения угля, у ТЭС есть и другие возможности получения электроэнергии. Ее обеспечивает гидроэлектростанция с установленной мощностью 8 МВт и солнечная электростанция с установленной мощностью 0,5 МВт.

Напомним, 3 февраля россияне ударили по многоэтажке в Киеве. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия попадания в 22-этажку.