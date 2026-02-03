Десятки населених пунктів без світла. Чому росіяни атакували Вінниччину (карта)

Ворог завершив "енергетичне перемир'я" ударами по ТЕС та ТЕЦ

В ході масованої атаки на Україну вночі та рано вранці у вівторок, 3 лютого, Росія вдарила по Вінницькій області. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

Що треба знати:

Через атаку на Вінницьку область без електропостачання залишилися 50 населених пунктів

Вибухи лунали не лише в обласному центрі, але й у місті Ладижин

Там розташовано ТЕС, яка постачає електроенергію центральним та південним районам України

Як повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, станом на ранок інформація про постраждалих не надходила. Виникли пожежі, над ліквідацією яких працюють рятувальники.

Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів області. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

За даними моніторингових груп, ворог атакував ракетами кілька об'єктів у Вінниці та області. Зокрема били по Ладижину.

Чому Росія атакує Ладижин

Ладижинська ТЕС на Вінниччині до повномасштабної війни мала 6 енергоблоків (2 блоки знаходиться в консервації, 4 – працюючих, відповідно потужність станції становить 1200 МВт). Станція, що розташована на річці Південний Буг, постачає електроенергію центральним та південним районам України.

ТЕС у Ладижині

Окрім спалення вугілля, ТЕС має й інші можливості отримання електроенергії. Її також забезпечує гідроелектростанція з встановленою потужністю 8 МВт та сонячна електростанція з встановленою потужністю 0,5 МВт.

