Россияне обстреляли Запорожье из РСЗО: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Разрушен частный дом и повреждена заправка

Российские оккупанты на фоне подготовки ракетной атаки в ночь 28 сентября обстреляли Запорожье из реактивной системы залпового огня. Враг выпустил до четырех ракет по частному жилому сектору и автозаправке. Россияне били с временно оккупированной территории.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, три человека получили ранения в результате российской атаки, обошлось без погибших.

"По меньшей мере четыре удара нанесли россияне по городу. Повреждена автозаправка и ее оборудование. Один из вражеских ударов нанесен по частному дому. Дом разрушен", — написал он.

Фото: Запорожская ОВА

Напомним, что в результате ночной атаки БпЛА на Запорожье 27 сентября возник пожар. Огонь охватил помещение магазина на площади 50 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также были повреждены два легковых автомобиля и соседние здания. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, российские оккупанты ночью 22 сентября ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Несколько районов города были под обстрелом, в результате вражеских ударов возник сильный пожар. Днем в Запорожье и Каменском также раздались взрывы.

23 сентября ночью россияне в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг сбросил на город не менее шести фугасных авиабомб ФАБ с модулями УМПК, мишенями снова выбрали исключительно жилые дома и гражданские объекты. Авиационный террор со стороны россиян прекратился после того, как Силы обороны сбили самолет Су-34 из числа тех, кто пытался бомбить Запорожье. По некоторым данным, сбить удалось даже не один самолет, а два.