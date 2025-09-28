Росіяни обстріляли Запоріжжя з РСЗВ: є руйнування та постраждалі (фото)

Зруйновано приватний будинок та пошкоджено заправку

Російські окупанти на тлі підготовки ракетної атаки в ніч 28 вересня обстріляли Запоріжжя з реактивної системи залпового вогню. Ворог випустив до чотирьох ракет по приватному житловому сектору та автозаправці. Росіяни били з тимчасово окупованої території.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, троє людей отримали поранення внаслідок російської атаки, обійшлося без загиблих.

"Щонайменше чотири удари завдали росіяни по місту. Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Один з ворожих ударів нанесено по приватному будинку. Будинок зруйновано", — написав він.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки БпЛА на Запоріжжя 27 вересня виникла пожежа. Вогонь охопив приміщення магазину на площі 50 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також було пошкоджено два легкових автомобілі та сусідні будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Окрім того, російські окупанти вночі 22 вересня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Кілька районів міста були під обстрілом, внаслідок ворожих ударів виникла сильна пожежа. Вдень у Запоріжжі та Кам'янському також пролунали вибухи.

23 вересня вночі росіяни вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог скинув на місто не менше шести фугасних авіабомб ФАБ з модулями УМПК, мішенями знову обрали виключно житлові будинки та цивільні об'єкти. Авіаційний терор з боку росіян припинився після того, як Сили оборони збили літак Су-34 з-поміж тих, які намагалися бомбити Запоріжжя. За деякими даними, збити вдалося навіть не один літак, а два.