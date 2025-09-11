Украина потеряла молодого летчика Александра Боровика: что известно

Украина потеряла молодого летчика

Печальное известие для Украины – 11 сентября на Запорожском направлении разбился летчик Александр Боровик. Трагедия произошла при выполнении боевого задания.

Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации. Александр Боровик погиб во время выполнения задания на самолете Су-27.

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.", — говорится в сообщении.

Су-27 истребитель

Справка. Су-27 – советский истребитель четвертого поколения. Су-27 был разработан КБ Сухого в 1970-80-х годах как ответ на американский F-15 Eagle. Первый полет совершился в 1977 году, а на вооружение был принят в 1985 году. Самолет эксплуатируется во многих странах мира, включая Украину. Сейчас эти самолеты продолжают использоваться в ограниченном количестве для защиты воздушного пространства Украины и выполнения различных задач.

