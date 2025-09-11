Україна втратила молодого льотчика Олександра Боровика: що відомо

Україна втратила молодого льотчика

Сумна звістка для України — 11 вересня на Запорізькому напрямку розбився льотчик Олександр Боровик. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили у 39 бригаді тактичної авіації. Олександр Боровик загинув під час виконання завдання на літаку Су-27.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим — льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н. Причини та обставини з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Су-27 винищувач

Довідка. Су-27 — радянський винищувач четвертого покоління. Су-27 був розроблений КБ Сухого в 1970-80-х роках як відповідь на американський F-15 Eagle. Перший політ відбувся в 1977 році, а на озброєння був прийнятий у 1985 році. Літак експлуатується у багатьох країнах світу, включно з Україною. Зараз ці літаки продовжують використовуватися в обмеженій кількості для захисту повітряного простору України та виконання різних завдань.

Раніше "Телеграф" також писав, що Україна втратила винищувач Су-27. Пілот успішно катапультувався.