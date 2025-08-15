Дрон попал в рынок в центре Сум. В России нелепо объяснили эту атаку (фото, видео)

Россия направила дрон "Молния"

Россия ударила по центру Сум днем 15 августа как раз накануне встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Пропагандисты уже попытались оправдать атаку.

Как отметил глава Сумской ОВА Олег Григоров, Россия ударила прямо по центру города, зафиксировано попадание в рынок. Сейчас на месте работают все необходимые службы.

Предварительно по Сумам нанесли удар дроном "Молния". На месте попадания работает также полиция. По данным "Суспільне", на рынке в Сумах около 20 палаток повреждены, также повреждено более 20 окон.

Последствия удара

Однако, несмотря на это, в Минобороны РФ заявили, что Киев якобы специально "обвиняет Россию в ударе" по Сумам, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина. Слова о российской атаке там назвали "провокацией". Однако почему в РФ не прокомментировали удар по Днепру, который также совершил Кремль в день 15 августа, – загадка.

В полиции отметили, что после попадания дрона в Центральный рынок возник пожар. Также повреждены здания с офисными помещениями, расположенные напротив места удара. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают спасатели

Дрон попал в рынок в Сумах

Последствия атаки в Сумах

Напомним, что утром около 5:40 раздался взрыв на заправке в Сумах. Во время заправки автомобиля "Жигули" россияне ударили по АЗС беспилотником, произошел взрыв и возгорание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 15 августа в России было не до сна. Ведь в Курске ПВО попало в многоэтажку, а в Сызрани вспыхнул НПЗ.