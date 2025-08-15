Дрон влучив в ринок в центрі Сум. В Росії безглуздо пояснили цю атаку (фото, відео)

Росія скерувала дрон "Молнія"

Росія вдарила по центру Сум вдень 15 серпня, як раз на передодні зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Пропагандисти вже спробували виправдати цю атаку.

Як зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров, Росія вдарила прямо по центру міста, зафіксовано влучання в ринок. Наразі на місці працюють усі потрібні служби.

Попередньо по Сумах завдали удару дроном "Молнія". На місці влучання працює також поліція. За даними "Суспільне", на ринку у Сумах близько 20 палаток пошкоджені, також пошкоджено понад 20 вікон.

Наслідки удару

Однак попри це, у Міноборони РФ заявили, що Київ нібито спеціально "звинувачує Росію в ударі" по Сумах, аби зірвати зустріч Трампа і Путіна. Слова про російську атаку там назвали "провокацією". Однак чому у РФ не прокоментували удар по Дніпру, який також здійснив Кремль в день 15 серпня, — загадка.

У поліції зазначили, що після влучання дрона в Центральний ринок виникла пожежа. Також пошкоджено будівлі з офісними приміщеннями, розташовані навпроти місця удару. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місці працюють рятувальники

Дрон влучив у ринок у Сумах

Наслідки атаки у Сумах

Нагадаємо, що вранці близько 5:40 пролунав вибух на заправці у Сумах. Під час заправки автомобіля "Жигулі", росіяни вдарили по АЗС безпілотником, стався вибух і займання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 15 серпня в Росії було не до сну. Адже в Курську ППО підбила багатоповерхівку, а в Сизрані спалахнув НПЗ.