Она умоляла о помощи. Появились страшные детали гибели женщины от российского удара в Одессе (видео)

Из пострадавшего дома спасли людей

В ночь на субботу, 19 июля, Россия устроила массированную атаку на Одессу. Под удар попала девятиэтажка, погибла пожилая женщина. В сети показали видео из поврежденных квартир.

Telegram-канал "**евая Одесса" рассказал трагические детали о погибшей женщине. На бабушку упала дверь. Когда люди выходили, женщина была еще жива и просила о помощи. К сожалению, соседи не смогли вытащить ее.

Женщину вытащили спасатели. Однако, к сожалению, на тот момент она уже погибла.

Квартира, в которой погибла женщина

Атака на Одессу 19 июля – что известно о последствиях

Россияне запустили на областной центр более 20 беспилотников, они заходили на город с разных сторон. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома. Огонь был ликвидирован спасателями и добровольцами.

Из горящих квартир спасли пять человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. Также из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных.

Как сообщал "Телеграф", ночью и ранним утром субботы, 19 июля, Россия устроила самую массированную атаку ракетами и беспилотниками на Павлоград в Днепропетровской области. Повреждена пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли пожары.