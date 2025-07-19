Вона благала про допомогу. З'явилися страшні деталі загибелі жінки від російського удару в Одесі (відео)

З пошкодженого будинку врятували людей

В ніч на суботу, 19 липня, Росія влаштувала масовану атаку на Одесу. Під удар потрапила дев'ятиповерхівка, загинула літня жінка. В мережі показали відео з пошкоджених квартир.

Telegram-канал "**евая Одесса" розповів трагічні деталі про загиблу жінку. На бабусю впали двері. Коли люди виходили, жінка була ще жива та просила про допомогу. На жаль, сусіди не змогли витягти її.

Жінку витягли рятувальники. Проте на жаль, на той момент вона вже загинула.

Квартира, в якій загинула жінка

Атака на Одесу 19 липня — що відомо про наслідки

Росіяни запустили на обласний центр понад 20 безпілотників, вони заходили на місто з різних боків. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Вогонь ліквідували рятувальники та добровольці.

З квартир, що палали, врятували п'ятьох людей, на жаль, одна врятована жінка загинула. Також з пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин.

Як повідомляв "Телеграф", вночі та рано вранці суботи, 19 липня, Росія влаштувала наймасованішу атаку ракетами та безпілотниками на Павлоград в Дніпропетровській області. Пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства, п'ятиповерхівку. Виникли пожежі.