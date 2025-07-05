Россию накрыла серия мощных взрывов и пожаров. Куда добрались дроны (фото и видео) - обновлено

По предварительным данным, атакованы военные аэродромы и не только

Взрывы раздались в нескольких областях России в ночь на субботу, 5 июля. Беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области, Ленинградскую и Воронежскую области и город Чебоксары (Чувашская Республика).

Обновлено. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 5 июля подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

"Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Энгельс

По меньшей мере, восемь взрывов прогремели в Энгельсе около 3:50. Местные жители публикуют момент пролета дрона и взрыва. Некоторые каналы утверждают, что атака была на военный аэродром.

Энгельс на карте

Местные каналы сообщали о работе РЭБа. Не работает мобильная связь.

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Ленинградская область

Там вражеская ПВО работала по дронам. Местные публикуют видео последствий, есть задымление. Из-за атаки аэропорты Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга ввели план "Ковер", был приостановлен прием и отправка авиарейсов.

Борисоглебск — Воронежская область

Дроны посетили и город Борисоглебск — после атаки возник пожар в районе военного аэродрома "Борисоглебск". Пламя фиксирует система мониторинга пожаров NASA. По словам местных жителей, в районе города было слышно около шести взрывов.

Борисоглебск на карте

Пламя зафиксировал спутник

Масштабное возгорание после атаки

Чебоксары — Чувашская Республика

После атаки дронов возник пожар на Лапсарском проезде. Полицейские перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс". Предприятие производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром 4 июля беспилотники атаковали город Сергеев Посад в Московской области России. Там раздались многочисленные взрывы и возник пожар.