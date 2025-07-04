Россияне впервые ударили по Кривому Рогу КАБом: что известно - обновлено

Официально удар КАБом не подтвержден

Взрыв в Кривом Роге раздался около 11:40 в пятницу, 4 июля. Вероятно, враг атаковал КАБом (управляемая авиационная бомба).

Обновлено. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество пострадавших возросло до трех человек, ранения у них несложные. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, возник большой пожар.

О применении КАБа сообщают мониторинговые группы. Незадолго перед этим враг ударил по Кривому Рогу БПЛА, проинформировал глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"Враг попал БпЛА по Кривому Рогу. Возник пожар. Предварительно ранены двое мужчин", — говорится в сообщении.

В 11:32 в Воздушных Силах Украины предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для Криворожского района. Вскоре жителей Кривого Рога призвали находиться в укрытиях.

Местные Telegram-каналы сообщают, что часть Кривого Рога обесточена. Наземный электротранспорт ходит не всюду. В частности, не ходит скоростной трамвай. Опубликовано видео, как люди скрывались от атаки на подземной станции скоростного трамвая.

КАБ (управляемая авиационная бомба) – это боеприпас, имеющий аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) – фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. Точность попадания обеспечивается GPS-навигацией. Дальность зависит от скорости и высоты полёта бомб. Приблизительно это 60 км.

Как сообщал "Телеграф", начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в начале июня сообщил, что россияне модернизировали свои КАБы — теперь они летят на 15-35 км дальше старых. Сейчас их дальность достигает 95 км вместо предыдущих 60-80 км.