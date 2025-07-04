Росіяни вперше вдарили по Кривому Рогу КАБом: що відомо - оновлено

Офіційно удар КАБом не підтверджений

Вибух у Кривому Розі пролунав близько 11:40 у п'ятницю, 4 липня. Ймовірно, ворог атакував КАБом (керована авіаційна бомба).

Оновлено. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох людей, поранення в них неважкі. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла велика пожежа.

Про це повідомляють моніторингові групи. Незадовго перед цим ворог вдарив по Кривому Рогу БПЛА, поінформував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Попередньо, поранені двоє чоловіків", — йдеться у повідомленні.

Об 11:32 у Повітряних Силах України попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Криворізького району. Невдовзі жителів Кривого Рогу закликали перебувати в укриттях.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що частину Кривого Рогу знеструмлено. Наземний електротранспорт ходить не скрізь. Зокрема не ходить швидкісний трамвай. Опубліковано відео, як люди ховалися від атаки на підземній станції швидкісного трамвая.

КАБ (керована авіаційна бомба) – це боєприпас, що має аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучення в ціль. Ця зброя вважається високоточною завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. Точність влучання забезпечується GPS-навігацією. Дальність залежить від швидкості та висоти польоту бомб. Приблизно це 60 км.

Як повідомляв "Телеграф", начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко на початку червня повідомив, що росіяни модернізували свої КАБи — тепер вони летять на 15-35 км далі, ніж старі. Зараз їхня дальність сягає 95 кілометрів замість попередніх 60-80 км.