Росію накрила серія потужних вибухів та пожеж. Куди дісталися дрони (фото та відео) - оновлено

За попередніми даними, атаковано військові аеродроми та не лише

Вибухи пролунали в кількох областях Росії в ніч на суботу, 5 липня. Безпілотники атакували місто Енгельс у Саратовській області, Ленінградську та Воронезьку області, та місто Чебоксари (Чувашська Республіка).

Оновлено. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області РФ. Там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

"Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Енгельс

Щонайменше вісім вибухів пролунали у Енгельсі близько 3:50. Місцеві жителі публікують момент прольоту дрона та вибуху. Деякі канали стверджують, що атака була на військовий аеродром.

Енгельс на карті

Місцеві канали повідомляли про роботу РЕБа. Не працює мобільний зв'язок.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Ленінградська область

Там ворожа ППО працювала по дронах. Місцеві публікують відео наслідків, є задимлення. Через атаку аеропорти Саратова, Ульяновська і Санкт-Петербурга ввели план "Килим", було призупинено прийом і відправку авіарейсів.

Борисоглебськ — Воронезька область

Дрони навідалися до міста Борисоглебськ — після атаки виникла пожежа в районі військового аеродрому "Борисоглебськ". Полум'я фіксує система моніторингу пожеж NASA. За словами місцевих жителів, в районі міста було чути близько шести вибухів.

Борисоглебськ на карті

Полум'я зафіксував супутник

Масштабне займання після атаки

Чебоксари — Чувашська Республіка

Після атаки дронів виникла пожежа на Лапсарському проїзді. Поліцейські перекрили в'їзд на територію АТ "ВНДІР-Прогрес". Підприємство виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 4 липня безпілотники атакували місто Сергіїв Посад у Московській області Росії. Там пролунали численні вибухи та виникла пожежа.