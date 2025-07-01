В Запорожье произошел пожар после атаки: пострадало не только предприятие (фото и видео)
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К счастью, люди не пострадали
Запорожье и Запорожский район в ночь на вторник, 1 июля, подверглись вражеской атаке. Повреждено предприятие, вспыхнул пожар.
Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, Россия нанесла четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме предприятия, повреждены также частные жилые дома и автомобили.
С утра на месте работают коммунальщики. Они устраняют последствия вражеской атаки.
Следует отметить, что ночью Федоров предупреждал об угрозе ударов российскими беспилотниками и скоростными ракетами. Работали Силы ПВО.
Россияне регулярно терроризируют Запорожье. Они ударили по городу 27 июня, под удар попало гражданское промышленное предприятие. Также по предприятию в Запорожье враг ударил 29 июня, россияне атаковали областной центр беспилотниками и ракетами.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 1 июля, объекты врага на оккупированных Россией территориях Украины подверглись атаке. Под ударами находились Крым, Донецк, Луганск. В Луганске после многочисленных взрывов вспыхнул мощный пожар, поражена логистика врага.