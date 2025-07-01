В Запорожье произошел пожар после атаки: пострадало не только предприятие (фото и видео)

К счастью, люди не пострадали

Запорожье и Запорожский район в ночь на вторник, 1 июля, подверглись вражеской атаке. Повреждено предприятие, вспыхнул пожар.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, Россия нанесла четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме предприятия, повреждены также частные жилые дома и автомобили.

Огонь охватил предприятие

Огонь быстро распространился

Поврежден также автомобиль

С утра на месте работают коммунальщики. Они устраняют последствия вражеской атаки.

С утра коммунальщики ликвидируют последствия обстрела

В домах выбило окна

Последствия вражеской атаки

Следует отметить, что ночью Федоров предупреждал об угрозе ударов российскими беспилотниками и скоростными ракетами. Работали Силы ПВО.

Россияне регулярно терроризируют Запорожье. Они ударили по городу 27 июня, под удар попало гражданское промышленное предприятие. Также по предприятию в Запорожье враг ударил 29 июня, россияне атаковали областной центр беспилотниками и ракетами.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 1 июля, объекты врага на оккупированных Россией территориях Украины подверглись атаке. Под ударами находились Крым, Донецк, Луганск. В Луганске после многочисленных взрывов вспыхнул мощный пожар, поражена логистика врага.