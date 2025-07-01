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В Запорожье произошел пожар после атаки: пострадало не только предприятие (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
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Последствия обстрела Запорожья
Последствия обстрела Запорожья. Фото Коллаж "Телеграф"

К счастью, люди не пострадали

Запорожье и Запорожский район в ночь на вторник, 1 июля, подверглись вражеской атаке. Повреждено предприятие, вспыхнул пожар.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, Россия нанесла четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме предприятия, повреждены также частные жилые дома и автомобили.

После атаки на Запорожье 1.07.2025 вспыхнуло предприятие
Огонь охватил предприятие
Пожар в Запорожье после обстрела 1 июля 2025
Огонь быстро распространился
Автомобиль, поврежденный во время российских обстрелов в Запорожье
Поврежден также автомобиль

С утра на месте работают коммунальщики. Они устраняют последствия вражеской атаки.

Коммунальщики работают на месте атаки РФ в Запорожье
С утра коммунальщики ликвидируют последствия обстрела
Поврежденное российскими ударами окно в Запорожье
В домах выбило окна
Здание, поврежденное ударом РФ в Запорожье
Последствия вражеской атаки

Следует отметить, что ночью Федоров предупреждал об угрозе ударов российскими беспилотниками и скоростными ракетами. Работали Силы ПВО.

Россияне регулярно терроризируют Запорожье. Они ударили по городу 27 июня, под удар попало гражданское промышленное предприятие. Также по предприятию в Запорожье враг ударил 29 июня, россияне атаковали областной центр беспилотниками и ракетами.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 1 июля, объекты врага на оккупированных Россией территориях Украины подверглись атаке. Под ударами находились Крым, Донецк, Луганск. В Луганске после многочисленных взрывов вспыхнул мощный пожар, поражена логистика врага.

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