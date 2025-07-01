У Запоріжжі сталася пожежа після атаки: постраждало не лише підприємство (фото та відео)

На щастя, люди не постраждали

Запоріжжя та Запорізький район в ніч на вівторок, 1 липня, зазнали ворожої атаки. Пошкоджене підприємство, спалахнула пожежа.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Росія завдала чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. На щастя, минулося без постраждалих. Окрім підприємства, пошкоджено також приватні житлові будинки та автомобілі.

Вогонь охопив підприємство

Вогонь швидко поширився

Пошкоджено також авто

Зранку на місці працюють комунальники. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Зранку комунальники ліквідовують наслідки обстрілу

В будинках вибило вікна

Наслідки ворожої атаки

Варто зазначити, що вночі Федоров попереджав про загрозу ударів російськими безпілотниками та швидкісними ракетами. Працювали Сили ППО.

Росіяни регулярно тероризують Запоріжжя. Вони вдарили по місту 27 червня, під удар потрапило цивільне промислове підприємство. Також по підприємству у Запоріжжі ворог вдарив 29 червня, росіяни атакували обласний центр безпілотниками та ракетами.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на вівторок, 1 липня, об'єкти ворога на окупованих Росією територіях України зазнали атаки. Під ударом були Крим, Донецьк, Луганськ. У Луганську після численних вибухів спалахнула потужна пожежа, уражено логістику ворога.