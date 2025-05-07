Убийца украинских солдат стал министром в России

В России его называют "дисциплинированным"

Оккупант, который подозревается в расстреле украинских военнопленных, получил высокую должность в России. Теперь он министр в Северной Осетии.

Об этом сообщает российское издание Astra. По его данным, речь идет о бывшем офицере российской армии Юрии Абаеве с позывным "Буйвол". Он участвовал в войне в Сирии, а затем и во вторжении в Украину.

Соответствующую информацию распространили местные власти. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что Абаев получил должность министра труда и соцразвития Северной Осетии. Его представили как "дисциплинированного" и "ясно понимающего, зачем он здесь и что нужно делать".

"Год назад он вошёл в число 83 участников программы "Время героев", которую по инициативе Владимира Путина реализует Высшая школа госуправления Президентской академии", — говорится в сообщении.

Что известно об Абаеве

Юриq Абаев

Абаев ранее являлся офицером армии России;

Участвовал в войне в Сирии и вторжении в Украину;

Служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку и дослужился до заместителя командира части;

Был участником пропагандистского проекта "Время героев" и награжден званием Героя России.

Подозреваемый в убийстве украинских военнопленных.

Во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области российские войска расстреляли четверых украинских военных, которые сдались в плен. Эпизод казни воинов зафиксирован на видео: военные с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь на землю и в упор расстреливают.

В июне 2024 года специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению. Ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ.

На момент казни украинских военнопленных под Роботиным 70 мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович. К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 21.11.1995 г.р. ― командир 2-го батальона;

старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. ― командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Беков Заур Сергеевич, 16.07.1997 г.р. ― командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич, 18.07.1999 г.р. ― командир 6-й штурмовой роты.

Более того, указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в апреле 2025 года стало известно о новом расстреле воина ВСУ россиянами.