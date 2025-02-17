Россияне снова могли расстрелять украинских бойцов. Омбудсман уже отреагировал

Россия нарушает Женевскую конвенцию

Российские оккупанты, возможно, в очередной раз расстреляли украинских военнопленных. В сети уже распространяют вероятное видео преступления.

Об этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram. По его словам, если это действительно правда, это очередное нарушение РФ Женевской конвенции и международного гуманитарного права.

"Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России", — пишет Лубинец.

По его словам, Россия в очередной раз могла нарушить правила ведения войны, на что Украина должна отреагировать.

"Как Омбудсман Украины, немедленно направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста. Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ ощутила последствия таких действий и не предпринимала их в дальнейшем", — добавил Лубинец.

Заметим, что пока точно неизвестно действительно ли россияне в очередной раз расстреляли украинских бойцов, а также на каком направлении могла произойти трагедия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне осуществили массовую казнь украинских пленных. Шестерых украинцев бойцов расстреляли в спину.