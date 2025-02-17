Росіяни знову могли страти українських бійців. Омбудсман вже відреагував

Росія порушує Женевську конвенцію

Російські окупанти, можливо, вчергове розстріляли українських військовополонених. У мережі вже поширюють ймовірне відео злочину.

Про це уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram. За його словами, якщо це дійсно правда — це чергове порушення РФ Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", — пише Лубінець.

За його словами, Росія вкотре могла порушити правила ведення війни, на що Україна має відреагувати.

"Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", — додав Лубінець.

Зауважимо, що наразі достеменно не відомо чи дійсно росіяни вчергове розстріляли українських бійців, а також на якому саме напрямку могла статись трагедія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни здійснили масову страту українських полонених. Шістьох українців бійців розстріляли у спину.