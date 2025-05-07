Вбивця українських солдатів став міністром у Росії

У Росії його називають "дисциплінованим"

Окупант, який підозрюється у розстрілі українських військовополонених, отримав високу посаду в Росії. Тепер він міністр у Північній Осетії.

Про це повідомляє російське видання Astra. За його даними, йдеться про колишнього офіцера російської армії Юрія Абаєва з позивним "Буйвол". Він брав участь у війні в Сирії, а потім і у вторгненні в Україну.

Відповідну інформацію розповсюдила місцева влада. Глава республіки Сергій Мєняйло повідомив, що Абаєв отримав посаду міністра праці та соцрозвитку Північної Осетії. Його представили як "дисциплінованого" та "ясно розуміючого, навіщо він тут і що потрібно робити".

"Рік тому він увійшов до числа 83 учасників програми "Час героїв", яку з ініціативи Володимира Путіна реалізує Вища школа держуправління Президентської академії", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Абаєва

Юрій Абаєв

Абаєв раніше був офіцером армії Росії;

Брав участь у війні в Сирії та вторгненні в Україну;

Служив у 70-му гвардійському мотострілецькому полку та дослужився до заступника командира частини;

Був учасником пропагандистського проєкту "Час героїв" та нагороджений званням Героя Росії.

Підозрюваний у вбивстві українських військовополонених.

У другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області російські війська розстріляли чотирьох українських військових, які здалися в полон. Епізод страти воїнів зафіксований на відео: військові з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти на землю і розстрілюють.

У червні 2024 року фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину. Ними виявилися російські загарбники, які входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ.

На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч. До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

капітан Наґорний Дмітрій Олєґовіч (рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умаровіч (рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. ― командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сєрґєєвіч (рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. ― командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Ымаґазалієв Юсуп Пайзулаєвіч (рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. ― командир 6-ї штурмової роти.

Ба більше, зазначені російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у квітні 2025 року стало відомо про новий розстріл воїна ЗСУ росіянами.