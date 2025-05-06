Маневр на Курщине: ВСУ создали ловушку для россиян возле Теткино (карта)

Аналитики ISW предположили, что цель украинских действий – создать ловушку для российских войск

Силы обороны Украины продолжают активные действия в районе пограничного Теткиного, что в Курской области. Эти атаки, по мнению военных экспертов, предположительно являются частью маневра, направленного на отвлечение российских сил от наступления на Сумщину.

Как сообщают росСМИ, активизация боевых действий в этом районе и атака на поселок Теткино, несколько месяцев находящегося под контролем ВСУ, привела к временной эвакуации из Глушковского района. Однако уже через несколько часов эвакуацию отменили.

Населенный пункт на карте DeepState

Согласно сообщениям приближенных к Минобороны РФ пабликов, ВСУ инициировали атаку на Теткино по разным направлениям.

Также отмечается, что удары были нанесены по мосту через реку Сейм в селе Зване, что, вероятно, имело целью усложнить опрокидывание российских резервов.

Напомним, что 4 мая Силы обороны нанесли точечный авиационный удар по командному пункту российских подразделений беспилотной авиации, расположенному в поселке Теткино. Данный объект служил базой для экипажей, управлявших как разведывательными, так и ударными БПЛА противника. В результате успешного удара была уничтожена вражеская техника, а потери российских сил составили до 20 военных.

На фоне этих событий российские источники отметили, что украинские саперы пытались прорваться из-за минных заграждений. По словам вражеских медиа, украинская армия "старается создать оперативную изоляцию района", отрезая Теткино с северного направления, в частности через хутор Отруба.

Сообщается также о продвижении украинских подразделений в сторону Нового Пути, к востоку от Теткино.

Институт изучения войны (ISW) предположил, что цель украинских действий – создать ловушку для российских войск, изолируя их в Глушковском районе путем подрыва логистических узлов и использования особенностей местности.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил в эфире "Radio NV", что бойцы ВСУ воспользовались "эффектом неожиданности" и провели операцию на территории Курской области. Он также обратил внимание на видеоматериалы, где зафиксировано, как перед продвижением украинской бронетехники работают саперы, разминирующие минные поля противника.

"Что наиболее интересно — техника для разминирования не является скоростной. Но она проехала и все сделала. Это значит, что поблизости не было операторов российских дронов. Для россиян это эффект неожиданности", — сказал Гетьман.

Российский аналитик Ян Матвеев заявлял, что наступление украинских войск может являться элементом более широкого стратегического плана ВСУ для обороны Сумской области. А другие российские эксперты указали, что украинские действия якобы сродни "предварительным ограниченным прорывам в Белгородской области".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приграничных районах Сумской области, где ранее уже фиксировались боевые действия, местные власти призвали немедленно эвакуировать жителей двух городов, расположенных неподалеку от границы с Курской областью РФ — в населенные пункты уже направлены эвакуационные автобусы для вывоза людей.